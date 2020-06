Governo Envia a Catanduva Cinco Respiradores Para Fundação Padre Albino

O Governo de São Paulo enviou, na segunda-feira (15), mais 140 respiradores para hospitais em diversas regiões do estado. Os novos equipamentos permitem a ampliação de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) para garantir atendimento a pacientes contaminados pelo coronavírus que estão em estado grave.

Para Catanduva foi enviado cinco respiradores para a Fundação Padre Albino, também serão encaminhados 10 respiradores para o Hospital de Base de São José do Rio Preto e, em, totalizando 15 para a região. Os respiradores foram recebidos pelo administrador do Hospital Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues, e pela gerente de Captação de Recursos, Angélica Rodrigues.

Marília receberá 22 equipamentos, 12 para o Hospital das Clínicas e 10 para o Hospital Universitário. As prefeituras da região de Araraquara receberão 21 ventiladores pulmonares para fortalecimento da rede hospitalar. Serão 10 para Araraquara, 6 para São Carlos, 2 para Américo Brasiliense e 3 para Taquaritinga.

Estão a caminho também 27 respiradores para a região de São João da Boa Vista. Serão 5 para a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina, 2 para a Prefeitura de Vargem Grande do Sul, 10 para o Hospital São Vicente e 10 para a Santa Casa de Mococa.

A região de Campinas receberá o reforço de 24 equipamentos, sendo 5 para a Santa Casa de Bragança Paulista, 4 para a Fundação Beneficente de Pedreira, 10 para a Prefeitura de Paulínia e 5 para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba.

Na região de Ribeirão Preto, serão destinados 4 ventiladores pulmonares para o Hospital Santa Lydia, 1 para a Prefeitura de Sertãozinho e 3 para a Prefeitura de Monte Alto, totalizando 8 ventiladores pulmonares. Na região de Taubaté, a Prefeitura de Caçapava receberá 5 equipamentos.

Na Grande São Paulo, serão enviados 15 respiradores para o Hospital Doutor Osiris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos, e 3 para a Prefeitura de Arujá.

A distribuição é técnica e feita para locais com maior demanda de internações por COVID-19 e estrutura para novos leitos, permitindo ampliação da capacidade de atendimento da rede pública de saúde.

O Governo de São Paulo já dobrou o número de leitos de terapia intensiva abertos desde o início da pandemia, ultrapassando 7 mil vagas para atendimento a pacientes graves. Com a chegada de mais respiradores, a rede segue em franca ampliação.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

