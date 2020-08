Governo Do Estado SP Publica Hoje Decreto De Criação Da Subsecretaria Da Juventude

O Governo do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Juventude, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), promove as atividades da “Semana da Juventude Online”, comemorada entre os dias 10 e 15 de agosto. Em razão da pandemia de COVID-19, a ação foi adaptada e conta com atividades em formato online, além de transmissão nas redes sociais oficiais do Governo de São Paulo e da SDR, garantindo a segurança dos jovens paulistas.

A programação segue hoje (12), a live será direto da Fábrica de Cultura da Vila Curuçá, na zona leste da capital, que contará com apresentações musicais de sertanejo e Black Soul. Ainda na quarta-feira, o Governador João Doria, o Secretário Marco Vinholi e o Coordenador Estadual de Juventude, Luiz Oliveira, assinarão o decreto de criação da Subsecretaria da Juventude. O órgão também ficará vinculado à SDR e será responsável pelas tratativas das políticas públicas voltadas aos jovens paulistas.

Na quinta-feira (13), o encontro é com o Coordenador de Juventude do município de São Paulo, Ramirez Lopes, por meio da transmissão ao vivo “Políticas Públicas para a Juventude”.

Na sexta-feira (14), a live será direto das Fábricas de Cultura de Sapopemba e Parque Belém e contará com apresentações musicais, grafitti em tela e batalha de b. boys.

O dia termina com o encontro do Coordenador Luiz Oliveira e da Influenciadora Digital e Estudante de Relações Internacionais Fernanda Concon, que estarão juntos na live “Educação no Brasil e desigualdade social”. Ativa nas redes sociais, a aluna usa o seu Instagram com 2,9 milhões de seguidores para discutir temas importantes como a educação e atual cenário político do país.

Dia da Juventude – Criado, originalmente, através da Resolução 52/120, por iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1999, como consequência da Conferência Mundial dos Ministros Responsáveis pelos Jovens, em Lisboa, Portugal. De acordo com o Decreto nº 10.515, de 11 de julho de 2002, o Dia Nacional da Juventude também é comemorado em 12 de agosto. No Brasil, de acordo com a Lei nº 12.852, de 05 de agosto de 2013, são considerados jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos de idade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

