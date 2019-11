Governo Do Estado Lança Canal De Mensagens Instantâneas Pelo Telegram

É com o intuito principal de garantir mais transparência ao cidadão paulista a respeito das ações promovidas pelo Governo do Estado de São Paulo, que a Secretaria Especial de Comunicação criou um novo canal de informação em que a população terá acesso a tudo o que acontece no Estado.

Com a novidade, além de acessar todas as novidades do Governo por meio de diferentes redes sociais, o cidadão agora também pode receber mensagens instantâneas via Telegram (aplicativo de celular semelhante ao WhatsApp), pelo smartphone, tablet ou computador, com todo o conteúdo digital produzido.

“Para ter acesso, basta baixar o app do Telegram no celular ou tablet e inscrever-se no canal do Governo do Estado de São Paulo, T.me/governosp. Todo o conteúdo disponibilizado (vídeos, textos, fotos, áudios) pode ser compartilhado. Ao se tornar membro do canal, o cidadão também terá acesso a todas as mensagens postadas anteriormente. Basta rolar a tela na direção das mensagens anteriores”, informa a nota oficial divulgada na tarde do último sábado, dia 23 de novembro.

Contudo, é necessário atenção: os canais interativos do Governo não mudaram. No portal do Governo, na aba Fale Conosco, o cidadão tem, ainda, um canal direto com a administração pública para enviar manifestações como sugestões, reclamações e denúncias.

Da Reportagem Local