Governo do Estado Coloca Todos os Municípios na Faixa Amarela

A coletiva de imprensa aconteceu ontem (30) para anunciar as novas medidas para o estado de São Paulo, para a região de São José de Rio Preto, Catanduva está dentro desta região, a atual fase amarela continua.

Já regiões que estavam em fase verde como Grande São Paulo e demais cinco regiões (Piracicaba, Campinas, Taubaté, Sorocaba e Baixada Santista) regridem para fase amarela.

Segundo Patricia Ellen da Silva, secretaria de Desenvolvimento Econômico, pede que continuem usando máscara em todos os lugares. Agora as avaliações passam a ser analisadas de sete em sete dias. Patrícia explica que a medida de continuar e colocar as outras verdes na fase amarela é determinante para que os números de internações caíssem, sendo assim aquelas fases que estavam verdes voltaram a amarela para conter a propagação do coronavirus.

Na reunião foi reforçado o distanciamento social e os cuidados principalmente nas festas que não mantem as regras, pois é um momento critico para que o governo sp não venha interferir e colocar o estado em critico se caso começar aumentar os casos principalmente de internação e óbitos.

Como fica então: capacidade de 40% de ocupação para todos os setores, funcionamento máximo limitado de 10 horas por dia, estabelecimento podem funcionar até 22 horas, proibição de eventos com público em pé.

Ariane Pio

Da Reportagem Local