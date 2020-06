Governo Divulga Calendário Para a Terceira Parcela Do Auxilio Emergencial

O governo divulgou na noite de quinta-feira (25), o calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. A Caixa Econômica Federal (CEF) vai creditar, a partir de hoje (27), o Auxílio Emergencial a mais 1,1 milhão de novos aprovados. A parcela será creditada entre os dias 27 de junho e 04 de julho em poupanças sociais digitais do banco abertas em nome dos beneficiários.

Saques e transferências a partir dessas contas começam a ser liberados a partir de 18 de julho – e só terminam em 19 de setembro (veja no calendário abaixo).

Para quem vai fazer saque em dinheiro, os pagamentos começam em 18 de julho e vão até 19 de setembro. Na quinta-feira (25), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo avalia a prorrogação do auxílio emergencial, com o pagamento de três parcelas adicionais, nos valores de R$ 500, R$ 400 e R$ 300.

As datas de depósito nas contas digitais podem ser consultadas através do link: http://www.caixa.gov.br/auxilio/Paginas/default2.aspx.

A Caixa também vai pagar, nas mesmas datas, a terceira parcela do benefício para o primeiro lote de aprovados, que receberam a primeira parcela até 30 de abril; e a segunda parcela para o segundo lote de aprovados, que receberam a primeira entre os dias 16 e 29 de maio.

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (26), o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que, de um total de 108,4 milhões de inscritos, 106,3 milhões de cadastros foram processados pela Dataprev até a última quinta-feira (25). Desses, 64,1 milhões foram considerados elegíveis ao benefício, e outros 42,2 ficaram inelegíveis.

Outros dois milhões de cadastros ainda vão passar pela primeira análise, e mais 1,3 milhão estão em reanálise.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

