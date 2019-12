Governo disponibiliza linhas e de crédito para Engenharia, Agronomia e Geociências

Em iniciativa inédita, o Governador João Doria, por meio do Desenvolve SP – O Banco do Empreendedor, firmou termo de cooperação com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA-SP). A partir de agora, micro, pequenas e médias empresas de engenharia, agronomia e geociências do Estado de São Paulo terão à disposição condições especiais de financiamento para projetos de expansão, modernização, aquisição de máquinas e equipamentos e capital de giro.

“Este acordo que nós firmamos para o financiamento através da Desenvolve SP é rápido e fácil, em dois dias úteis no máximo o crédito de capital de giro está disponível”, comentou Doria. “Tudo que temos feito com o Banco do Empreendedor está indo bem porque é rápido. A análise de crédito é feita com muita velocidade. Não há se quer a necessidade de ir fisicamente até a instituição, pode ser feito pelo celular, tablet ou computador. E é assim que se desenvolve a economia de São Paulo”, enfatizou.

Além das linhas especiais de crédito para as empresas do setor registradas junto ao CREA-SP, a parceria prevê também o apoio técnico de engenharia, agronomia e geociência para projetos de infraestrutura financiados pela Desenvolve SP em todo o estado.

“A essência da profissão de engenheiro é a racionalidade de compromisso com a lógica, que vai ao encontro do pensamento do governo de São Paulo”, disse Henrique Meirelles, Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. “Os incentivos que o Estado dá ao crescimento da industrialização seguem uma linha rígida e sólida de compromisso com a realidade econômica. E o programa anunciado hoje pelo Governador mostra, com clareza, esse compromisso: financiamento da Desenvolve SP com critérios lógicos e racionais, diretos, e que vão produzir grandes resultados”, concluiu.

Com a parceria, a Desenvolve SP passa a disponibilizar condições especiais de prazo e carência em duas linhas de crédito com recursos próprios para as empresas registradas na entidade. Uma delas é a Crédito Digital, capital de giro com aprovação em até dois dias úteis, em processo totalmente on-line, com taxa de juros a partir de 0,90% ao mês (0,65% acrescidos da TLP). A outra é a linha Financiamento ao Investimento Paulista (FIP) que terá taxa de juros a partir de 0,33% ao mês (+ Selic). O prazo de pagamento chega a 120 meses, incluindo carência de até 36 meses.

“A parceria com a Desenvolve SP aproxima o CREA-SP do esforço do Estado de São Paulo de promover o desenvolvimento, com a geração de novos negócios, emprego e renda, ao incentivar em condições especiais, obras de infraestrutura a empresas devidamente cadastradas e adimplentes junto a este Conselho. Nesse sentido, disponibilizamos nossa capilaridade por todo o território do Estado de São Paulo, ao mesmo tempo em que cumprimos nossa função primeira, que é de fiscalizar, controlar, orientar e aprimorar o exercício e as atividades profissionais, zelando pela segurança da sociedade”, afirma Vinicius Marchese, presidente do CREA-SP.

Poderão solicitar financiamentos por meio da parceria as MPMEs registradas na entidade com faturamento anual a partir de R$ 81 mil até R$ 300 milhões, instaladas no Estado de São Paulo, que estejam regulares tanto no âmbito fiscal quanto no de crédito. As informações sobre as linhas estão disponíveis no site da Desenvolve SP (www.desenvolvesp.com.br ). O limite de crédito a ser financiado nos projetos será de até R$ 30 milhões, mediante análise de crédito vigente da instituição e apresentação de garantias.

“Ao aliar a ampliação de acesso ao crédito ao setor à capilaridade e expertise do Crea-SP, o Governo de São Paulo estimula projetos voltados à infraestrutura que geram oportunidades, trabalho e renda. Essa parceria é um marco que contribui para a promoção do desenvolvimento econômico em todo o estado”, afirma o Presidente da Desenvolve SP, Nelson de Souza.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local