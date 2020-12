Governo De SP Traz Cursos Gratuitos À Distância Para Pessoas Com Deficiência Visual

No domingo (13), é celebrado o Dia Nacional do Cego, que busca a garantia de diretos e a inclusão das pessoas com deficiência visual. Pensando nisso, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de SP destaca os cursos gratuitos de ensino à distância de “Audiodescrição”, “Introdução à Orientação e Mobilidade” e “Tecnologia Assistiva”, oferecidos a este público.

No Estado de São Paulo hoje, vivem mais de 1,2 milhão de pessoas com deficiência visual, de acordo com a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esse número equivale a 40% do total de pessoas com deficiência.

Totalmente gratuitos e acessíveis, os cursos são promovidos em parceria com o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro Jardim Humaitá e o Centro de Tecnologia e Inovação (CTI). Visando providenciar e oferecer conhecimentos para plataformas virtuais acessíveis, eles buscam contribuir para um meio virtual inclusivo, capacitação de profissionais, além de difundir informações e conhecimentos sobre a metodologia no processo de reabilitação de pessoas com deficiência visual.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do CTI: https://www.cti.org.br .

O Serviço de Reabilitação Lucy Montoro Jardim Humaitá, da Secretaria, oferece reabilitação ambulatorial para pessoas com deficiência visual, também conta com mecanismos para desenvolvimento da inclusão dessas pessoas, apoio pedagógico, profissionalizante e atividades recreativas.

O Dia Nacional do Cego é comemorado desde 1961, com o decreto nº 51.045 pelo então presidente Jânio Quadros. A deficiência visual pode acontecer de forma congênita (nascença) e adquirida durante a vida, sendo classificada de baixa visão ou total.

Ariane Pio

Da Reportagem Local