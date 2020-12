Governo de SP Paga 9º Parcela do Merenda em Casa: 1954 Alunos Serão Beneficiados

O Governo de São Paulo paga desde terça-feira (8) a nona parcela do programa Merenda em Casa. Mais de 770 mil estudantes recebem novamente o subsídio no valor de R$ 55 reais para a compra de alimentos. No município de Catanduva, 1954 alunos serão beneficiados com o auxílio.

O repasse de R$ 55 é subsidiado integralmente pelo Governo de São Paulo. No total, durante todo o ano, o Governo investiu cerca de R$ 345 milhões para o pagamento desse benefício.

Assim como nos meses anteriores, o pagamento será feito por meio do aplicativo PicPay, que pode ser usado em qualquer smartphone. Entretanto, os beneficiários que já receberam o subsídio nos meses anteriores, e portanto, fizeram cadastro e validaram a identidade, não precisam repetir o trâmite, pois o pagamento vai cair automaticamente.

Para ter acesso ao benefício não é necessário ter conta bancária ou cartão de crédito. É possível sacar o dinheiro em um caixa eletrônico da rede 24Horas e transferir o valor para outras contas, sem taxa adicional.

Os beneficiários poderão fazer pagamentos por meio do celular em mais de 2,5 milhões de estabelecimentos que aceitam PicPay. As lojas são identificadas por placas com o QR Code do aplicativo ou no próprio sistema de buscas da ferramenta digital.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local