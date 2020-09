Governo de SP Oferece Vagas Gratuitas em Cursos Tecnológicos Para Mulheres

O Governo de São Paulo abriu 20 mil vagas exclusivamente para mulheres que queiram fazer cursos na área de tecnologia da informação (TI). Os cursos são online e gratuitos e poderão ser feitos por mulheres que residam em algum dos 645 municípios do estado. As inscrições devem ser feitas até o dia 4 de setembro. São oferecidas quatro opções de cursos introdutórios, que serão ministrados por meio da plataforma da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Os cursos têm duração de 80 horas e podem ser concluídos em três meses. As opções são cursos de lógica de programação, banco de dados, desenvolvedor web e desenvolvedor mobile. As inscrições podem ser feitas no site www.cursosviarapida.sp.gov.br. Podem se inscrever candidatas a partir de 16 anos, alfabetizadas e domiciliadas no estado de São Paulo. Caso o número de inscritas seja superior ao de vagas, terão prioridade as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

A convocação das candidatas será por e-mail, e a previsão de início das aulas é 14 de setembro. Para receber o certificado, a estudante deve completar a carga horária total do curso e atingir nota média de 7,5 nas avaliações. Além de oferecer as 20 mil vagas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico firmou parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para disponibilização de 500 vagas em cursos avançados, preferencialmente para mulheres.

Os cursos são em diversas áreas de TI, com duração de 40 horas e 200 horas. As aulas virtuais serão ao vivo, com material didático e vinculados a uma unidade fixa do Senac. A preferência é para mulheres que já tenham feito os cursos virtuais introdutórios.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local