Governo de SP Oferece R$ 200 Milhões Em Crédito Para Audiovisual

O Governador João Doria anunciou, na sexta-feira (4), linhas de crédito para o setor audiovisual, que é um dos que mais crescem no Brasil atualmente. O lançamento do Programa de Investimento no Setor de Audiovisual de São Paulo (ProAV SP) foi feito no Palácio dos Bandeirantes. O secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão, e o presidente da Desenvolve SP, Nelson de Souza, apresentaram os detalhes do programa que impulsionará o setor no estado.

“São R$ 200 milhões em linhas de crédito para o cinema e o setor áudio visual, para capital de giro e com aprovação em dois dias. Um processo técnico, simples e objetivo, coordenado pelo banco Desenvolve SP”, disse o Governador. Doria também destacou a atratividade com juros abaixo do mercado. “Juros a partir de 0,33% ao mês, acrescido da taxa selic. Portanto, é um juro baixo, mais baixo que o dos bancos comerciais. E um prazo de pagamento até dez anos”.

São mais de 12 mil empresas em todas as cadeias produtivas e mais de 300 mil postos de trabalho, de acordo com dados da Ancine. A contribuição para o PIB do país chega a 0,46%. São Paulo é o principal centro de produção, distribuição e exibição de conteúdo, destacando-se em segmentos como games, cinema, TV e VOD (vídeo por demanda), entre outros setores beneficiados com a medida.

De olho no imenso potencial deste setor e na geração de emprego, renda e desenvolvimento, o Governo de São Paulo lança do ProAV SP. “Entendemos que estimular o crescimento dessas empresas, oferecendo amplo acesso ao crédito de longo prazo, em condições diferenciadas, é fundamental para promover o desenvolvimento da economia do estado”, afirmou o presidente da Desenvolve SP.

De acordo com o Secretário de Cultura, a parceria é um marco para as empresas do setor audiovisual de São Paulo. “Um dos principais desafios para as empresas de produção, distribuição, exibição e infraestrutura é o acesso a capital para financiar seus planos de expansão e também o fluxo de caixa dos projetos”, declarou Sá Leitão. “Estamos suprindo esta lacuna com as linhas lançadas agora no âmbito do ProAV SP”, acrescentou.

A Desenvolve SP, instituição financeira do Governo de São Paulo, disponibilizará duas linhas de financiamento para micros, pequenas e médias empresas da economia criativa e do setor audiovisual como produtoras, distribuidoras e desenvolvedoras de games, entre outras com atividades afins, que estejam regulares nos âmbitos fiscal e de crédito.

Os empreendedores terão a opção de buscar financiamentos para capital de giro, com aprovação em até dois dias úteis, ou também para projetos de modernização, ampliação de atividades e compra de máquinas e equipamentos. A Desenvolve SP vai disponibilizar R$ 200 milhões em crédito dentro do programa, que terá taxas de juros a partir de 0,33% ao mês (acrescido da Selic), carência de até 36 meses e prazo de até dez anos.

Além das linhas de crédito disponíveis, o ProAV SP também vai contar com um Fundo de Investimento em Participação direcionado ao setor. O novo fundo já está em estudo e deve ter um capital de até R$ 150 milhões para investimento no desenvolvimento do setor audiovisual de São Paulo.

Da Reportagem Local