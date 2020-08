Governo De SP Libera Linhas De Créditos Para Informais, Produtores Rurais E MEIs

O Governo do Estado de SP divulgou ontem (10) a liberação de mais R$ 70 milhões em microcrédito do Banco do Povo. Agora são duas novas linhas de crédito para auxiliar empreendedores a atravessarem a crise e a alavancar seus negócios durante a pandemia da COVID-19. O Governo de São Paulo chegou a R$ 720 milhões em oferta de crédito neste período.

A primeira linha é para os empreendedores informais e produtores rurais sem CNPJ, com opções de crédito de até R$ 5 mil e taxa de juros de 1% ao mês. O prazo para pagamento é de até 12 meses com carência de até 60 dias para capital de giro. Já para o investimento fixo, o prazo para pagamento é de até 24 meses com até 90 dias de carência. O empresário deverá apresentar avalista.

Já a segunda linha é voltada para Microempreendedores Individuais (MEIs) e produtores rurais com CNPJ. Com taxa de juros de 0,35% a 0,70% ao mês, o limite de crédito é de até R$ 8,1 mil, que também pode ser utilizado tanto para compras de mercadoria quanto para pagamentos das obrigações da empresa.

O prazo para pagamento é de até 24 meses com carência de até 60 dias para capital de giro. Já para o investimento fixo, o prazo para pagamento é de até 36 meses com até 90 dias de carência. Para solicitar os financiamentos, o empreendedor não pode ter restrições cadastrais no CNPJ e CPF.

O Banco do Povo também está fortalecendo os pequenos empreendedores por meio dos cursos do Empreenda Rápido, em parceria com o Sebrae-SP. São diversos cursos que ajudam a melhorar a produtividade, reduzir custos e gerenciar o negócio, sempre com aulas direcionadas para cada momento empresarial.

Mais informações sobre as linhas de crédito podem ser consultadas em www.bancodopovo.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

