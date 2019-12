Governo de SP firma parceria com o Google para mapear propriedades e estradas rurais do Estado

Na última quarta-feira (11), o Governador João Doria anunciou, ao lado do Vice-Presidente Sênior e Chefe de Negócios do Google, Philipp Schindler, do Presidente do Google Brasil, Fabio Coelho, e outros executivos do grupo, parceria inédita entre o Governo de São Paulo e o Google para mapear estradas rurais e criar endereços digitais para cerca de 340 mil propriedades espalhadas pelos 645 municípios do interior do Estado. A iniciativa, inédita na América Latina, permitirá que cerca de dois milhões de moradores dessas localidades tenham acesso a serviços públicos fundamentais, como Saúde e Segurança.

“Esse é um projeto inédito na América Latina e São Paulo sai na frente nessa parceria com o Google para mapear as estradas rurais do nosso Estado. Nessa primeira fase, o projeto impactará 2 milhões de brasileiros de São Paulo, que passarão a ter um endereço digital. O projeto vai ajudar todo ecossistema no campo, mas também, em breve, será aplicado nas áreas urbanas, em comunidades. Estamos investindo muito ao longo desses 11 meses de governo na inovação tecnológica no mundo do agro, com o objetivo de inserir os produtores do Estado dentro do que há de mais moderno em tecnologia no mundo e, felizmente, estamos conseguindo”, comentou Doria.

O endereçamento digital das propriedades rurais será possível graças a tecnologia Plus Codes, uma ferramenta gratuita, criada pelo Google, que converte coordenadas de latitude e longitude fornecidas por satélite em códigos curtos, semelhantes aos códigos postais. A parceria ajudará a incorporar essa tecnologia ao sistema interno do Governo de São Paulo, que disponibilizará o endereço digital aos residentes das áreas rurais.

Além de colocar as propriedades rurais no mapa, o Plus Codes também servirá como base para iniciar o registro de 60 mil quilômetros de estradas que ainda não foram mapeadas nos 645 municípios do Estado, onde vivem cerca de 2 milhões de pessoas em aproximadamente 340 mil propriedades rurais. O projeto vai ajudar todo o ecossistema do campo, facilitando a atuação de empresas privadas, cooperativas e associações de produtores, a logística e a distribuição de produtos agropecuários. O cidadão do campo passa a ‘figurar no mapa’.

“O nosso objetivo é ajudar o governo de São Paulo a usar a tecnologia para permitir que um maior número de pessoas e organizações aproveitem os benefícios de ter um endereço em áreas nas quais não há um serviço de código postal individualizado. Além de ajudar o acesso a serviços públicos, o mapeamento gera oportunidade de crescimento econômico para essas regiões ao facilitar a logística e estimular o comércio”, afirma o presidente do Google Brasil, Fabio Coelho.

A meta do Governo do Estado é de que em seis meses já exista uma extensa base de dados, uma espécie de repositório de informações estratégicas para a construção de políticas públicas efetivas para diferentes regiões do Estado. O Instituto de Economia Agrícola (IEA), órgão de pesquisa do governo paulista, subordinado à Secretaria de Estado da Agricultura, será responsável pela execução dos trabalhos e utilizará toda a expertise de análise estratégica das informações para contribuir com o funcionamento do Plus Codes.

“O projeto Rotas Rurais é um elemento base para levarmos cidadania plena para a população rural, especialmente segurança – hoje a maior demanda na área rural. Com endereço, essas milhões de pessoas serão integradas a sociedade, possibilitando o efetivo exercício de seus direitos fundamentais que, sem mapeamento e endereço, não conseguem acessar. Além disso, há todo um impacto positivo na produção agrícola, com ganho de produtividade e melhoria nos processos de logística, distribuição e comercialização. A confiança da Google nesse projeto mostra que estamos no caminho certo”, afirma o Secretário da Agricultura, Gustavo Junqueira.

Mais segurança nas

propriedades rurais

A partir do mapeamento das estradas, o programa também irá reforçar a atuação estratégica da polícia. Criada no primeiro semestre de 2019, a Operação Interior Mais Seguro, garante a presença ostensiva da Polícia Militar em toda a área rural do Estado, intensificando o combate ao crime e melhorando a percepção de segurança das pessoas. Ao todo são mais de 42 mil policiais atuando em 3.281 pontos diferentes, levando à prisão de 438 pessoas. “Segurança pública é proteção de sonhos e esperanças, e na proteção destes sonhos e esperanças estão os cidadãos do campo, que fazem o Brasil ser o gigante que ele é”, pontua o General João Camilo Pires de Campos, Secretário de Segurança Pública.

O plano inclui ainda a distribuição de mapas para órgãos estaduais e também o compartilhamento com a iniciativa privada de forma a melhorar e universalizar os aplicativos de rotas, como Google Maps e outros. Usando a lógica interativa, todos os envolvidos no projeto poderão compartilhar e colaborar com a inserção de localizações.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local