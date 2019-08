Governo De SP Entrega 1.674 Viaturas À Polícia Militar De Todo Estado

O Governador João Doria e o Secretário da Segurança Pública, General João Camilo Pires de Campos, entregaram ontem (2) 1.674 viaturas para a Polícia Militar em todo o Estado de São Paulo.

“Nós já temos os melhores índices de segurança do país. Precisamos investir na sensação de segurança. E para isso é necessária a presença dos policiais, com os automóveis, as motocicletas, as bases comunitárias e as bicicletas elétricas. É isso que faz diferença na sensação de segurança”, disse Doria. A cerimônia aconteceu no Sambódromo do Anhembi, em Santana, na zona norte da Capital.

Para aquisição dos veículos, foram investidos cerca de R$ 122,9 milhões, além das 62 viaturas já entregues ao Corpo de Bombeiros com o custo de R$ 14,8 milhões. Segundo informações para região de São José do Rio Preto serão enviadas 69 viaturas, sendo depois distribuídas para os quatro batalhões do CPI 5.

“A viatura representa para a tropa uma ferramenta de trabalho. Ela é fundamental para a prontidão da tropa. Essas viaturas vão contribuir para que os nossos índices de criminalidade continuem baixando”, afirmou o Secretário.

As novas viaturas incluem 1.226 carros dos modelos Spin e Trailblazer, 300 motocicletas e 148 Bases Comunitárias Móveis, que vão auxiliar e reforçar o policiamento preventivo e ostensivo em todo o território paulista, com o objetivo de aumentar a segurança da população. A capital recebeu 680 viaturas, com 498 carros dos modelos Spin e Trailblazer, 132 motocicletas e 50 Bases Comunitárias Móveis.

Os veículos entregues já estão com nova identidade visual. Mais modernos, os carros são brancos, assim como modelos internacionais de sucesso. Além disso, contam com menos elementos gráficos, o que reduz os valores para aquisição e manutenção e permite substituição rápida quando necessário.

“Não é mais pintura, é adesivagem, como faz a polícia americana. Isso torna mais fácil a recuperação dos veículos diante de qualquer acidente. Com isso, nós ganhamos cerca de dois dias no tempo de recuperação”, disse o Governador.

Ariane Pio

Da Reportagem Local