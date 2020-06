Governo de SP e SEBRAE Disponibiliza Microcrédito Para Empreendedores

Para auxiliar os empreendedores formais e informais a atravessarem a crise provocada pela pandemia de coronavírus, o Governo de São Paulo disponibiliza uma linha de microcrédito orientado do Empreenda Rápido com condições especiais. Desde o início da pandemia, foi anunciado R$ 50 milhões subsidiados em parceria com o SEBRAE-SP.

“Estamos oferecendo este recurso como forma de financiamento para auxiliar todos os empreendedores e empreendedoras paulistas no enfrentamento da pandemia. As medidas de controle de fluxo de circulação de pessoas vêm juntamente com as econômicas”, afirma a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Terão acesso ao crédito somente os microempreendedores que concluíram o curso de qualificação no programa Empreenda Rápido, e não possuam restrições cadastrais no CNPJ e CPF. São R$ 15 milhões disponibilizados a juro zero. O empreendedor pode solicitar linha de crédito de até R$ 15 mil, com até 24 meses para pagamento e carência de um a três meses. O restante do valor anunciado, R$ 35 milhões, serão para empréstimos com juros de 0,35% ao mês.

No programa, os cursos são de qualificação técnica e empreendedora, oferecidos pelo Centro Paula Souza, através do Via Rápida, e SEBRAE-SP. Estão disponíveis diversos cursos para ajudar o empreendedor a melhorar sua produtividade, reduzir custos e gerenciar o negócio, sempre com aulas direcionadas para cada momento empresarial. As inscrições podem ser realizadas no site www.empreendarapido.sp.gov.br.

Os financiamentos são voltados a pessoas jurídicas com sede no Estado de São Paulo, micros e pequenos negócios formais (MEI, ME, LTDA, EIRELI). A solicitação de crédito pode ser realizado remotamente pelo site www.bancodopovo.sp.gov.br.

