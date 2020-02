Governo de SP Cria Site Para Orientar População Sobre o Coronavírus

O Governo do Estado de São Paulo lançou na última sexta-feira, 31 de Janeiro, um hotsite com orientações sobre o coronavírus: http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/. A iniciativa visa facilitar e agilizar o acesso a conteúdos oficiais e atualizados sobre a circulação do vírus e, especialmente, as ações estaduais focadas na prevenção, assistência e diagnóstico de casos.

O internauta encontra nele as explicações sobre o que é e como age esse novo vírus, suas formas de transmissão, sintomas e dicas de prevenção. Além disso, pode consultar a lista de locais com transmissão ativa e entender como ocorre a notificação dos casos suspeitos pelos serviços de saúde.

O Governo também prepara uma campanha digital por meio de seus perfis em redes sociais e suas páginas oficiais, com o objetivo de ampliar a circulação de informações corretas para a população. Vídeos de entrevistas com especialistas, infográficos e ilustrações didáticas serão postados diariamente. O apoio dos seguidores no compartilhamento de recomendações corretas e atualizadas é fundamental para ajudar a combater notícias falsas que circulam na Internet.

Transparência

As medidas do Governo do Estado criadas para o ambiente online estão alinhadas com as estratégias da Secretaria de Estado da Saúde, uma vez que um dos eixos do Plano de Risco e Resposta Rápida em curso pela pasta para o coronavírus é a transparência na comunicação com a sociedade civil e órgãos públicos e privados.

A Secretaria de Estado da Saúde tem feito divulgações diárias das estatísticas atualizadas de casos suspeitos em São Paulo – que segue sem casos confirmados -, por meio de releases, agendamento de entrevistas com especialistas para veículos de comunicação, boletins técnicos periódicos para orientar gestores e profissionais de saúde, além da disseminação de orientações aos serviços de saúde públicos e privados, com apoio de federações, associações e entidades de classe.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local