Governo de SP Anuncia Aquisição de 2,5 Mil Novas Câmeras Corporais Para a PM

O GovernadorSP anunciou ontem (10), a aquisição de 2.500 novas câmeras corporais para a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP). As câmeras portáteis são acopladas aos uniformes dos policiais militares e gravam automaticamente todas as atividades policiais durante o turno de serviço, transmitindo as imagens em tempo real para centrais específicas e garantindo acompanhamento instantâneo das ações policiais em diferentes regiões do Estado.

A aquisição das câmeras ocorreu por meio de licitação internacional no final de 2020, sendo que o edital com as especificações foi publicado em 17 de outubro no Diário Oficial do Estado (DOE). A empresa do Consórcio Avanta/Axon foi a vencedora. O contrato de 30 meses tem valor mensal de R$ 1,2 milhão na operação e gestão completa do sistema. Após a contratação, são 90 dias para a entrega, ou seja, a expectativa é que as novas câmeras entrem em operação já no primeiro semestre de 2021.

Com capacidade para captar som e imagem, as novas câmeras corporais contribuem decisivamente para fortalecer a produção de provas judiciais durante as mais diversas atividades policiais. Paralelamente, as imagens também têm a função de garantir os direitos individuais dos cidadãos e preservar a atuação dos policiais, garantindo mais transparência e legitimidade às ações.

Atualmente, a Polícia Militar do Estado de São Paulo já conta com 585 câmeras portáteis em operação. Essas unidades foram obtidas em parceira com a iniciativa privada e estão em uso desde agosto de 2020 nas regiões central e sul da capital paulista.

Ariane Pio

Da Reportagem Local