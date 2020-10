Governo de SP Anuncia A Criação De Vagas Gratuitas Para Novotec Em Catanduva

O Governado do Estado de São Paulo anunciou na quarta-feira (07) a oferta de 23.040 vagas para nove opções de cursos técnicos gratuitos do programa Novotec Integrado, modalidade que permite que os estudantes cursem o ensino médio integrado ao técnico na mesma escola e no mesmo turno.

No total, 241 municípios das 16 regiões administrativas do estado receberão turmas do programa. Essa é a maior expansão do ensino técnico integrado ao médio da história de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Centro Paula Souza e Secretaria de Educação.

Em Catanduva, uma nova escola estará com o curso do Novotec, Joaquim Alves Figueiredo terá curso de Recursos Humanos no período da manhã. Outras cidades próximas de Catanduva que também vão ter cursos do Novotec são: Itajobi; escola Ruth Dalva com curso Administração, Novo Horizonte; escola Pedro Teixeira de Queiroz com curso de Informática da Internet e Palmares Paulista; escola João Gomieri Sobrinho com curso Administração, todos no período da manhã.

Os cursos escolhidos para cada região foram definidos em conjunto com as escolas estaduais e Etecs e contemplam o interesse dos estudantes e as demandas do mercado de trabalho. Estão divididos nos eixos de gestão, tecnologia da informação e hospitalidade. Ao final dos três anos, os alunos sairão com habilitação técnica em uma área específica.

Nesta modalidade os jovens fazem as disciplinas acadêmicas com professores da Secretaria de Educação e a carga horária técnica com professores do Centro Paula Souza ou de outros fornecedores de ensino profissionalizante contratados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. As aulas ocorrerão na mesma escola que a parte acadêmica de formação básica. O Centro Paula Souza, autarquia que faz a gestão das Etecs e Fatecs, é o responsável por elaborar os planos de curso de todas as turmas.

Cursos: Administração, Logística, Marketing, Recursos Humanos, Contabilidade, Serviços Jurídicos, Desenvolvimento de Sistemas, Informática para Internet e Guia de Turismo.

Como se inscrever – Estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede estadual, municipal e privada podem se inscrever gratuitamente nos cursos. Não há prova de vestibulinho para essa modalidade. Para participar, o aluno deve demonstrar interesse no ato da rematrícula da Secretaria de Educação, que acontece na própria escola, no aplicativo Minha Escola SP ou no site da Secretaria Escolar Digital. O período de interesse foi dividido em duas etapas: os alunos que hoje já estão na rede estadual e municipal devem se inscrever até o dia 16 de outubro. Já para os estudantes que, atualmente, estudam na rede privada, o período de inscrição será até 30 de outubro. A preferência pelas vagas será dada aos estudantes que residem mais próximo das unidades escolares que receberão o Novotec Integrado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local