Governo De SP Abre Vagas Para Cursos De Qualificação Com Programa Novotec Expresso

É por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que o Governo do Estado de São Paulo anunciou a abertura de novas vagas para cursos rápidos e gratuitos de qualificação profissional do programa Novotec Expresso. Catanduva entrou na mira do projeto, sendo um dos 150 municípios prestigiados.

Na Cidade Feitiço, os cursos serão realizados nas unidades da Fatec e Etec Elias Nechar, sendo distribuídas da seguinte forma: na Fatec, cursos ‘Excel Aplicado À Área Administrativa’ (30 vagas); ‘Introdução À Robótica’ (30 vagas); e ‘Montagem e Manutenção de Microcomputadores’ (30 vagas). Já no Elias, cursos de ‘Ajudante De Laboratório Químico’ (20 vagas); ‘Excel Aplicado Á Área Administrativa’ (20 vagas); e ‘Desenho No Autocad’ (20 vagas).

“O objetivo do programa é oferecer ao aluno qualificação profissional de qualidade pelo Centro Paula Souza, aumentando suas chances de empregabilidade. No Novotec Expresso, a carga horária total é de 200 horas/aula feitas em um semestre, de forma presencial, em áreas como TI, hotelaria, marketing, gestão e negócios, entre outras. Os cursos foram desenvolvidos e são oferecidos de acordo com as demandas atuais do mercado de trabalho por mão de obra qualificada, bem como dos jovens por profissionalização mais rápida.

O programa Novotec é voltado a alunos do ensino médio da rede estadual. Serão priorizados estudantes mais próximos das escolas, que ficam a menos de 2 km do local do curso, além da igualdade de gênero nas turmas. Não haverá vestibulinho como forma de seleção”, diz a nota oficial do Governo do Estado.

Ao todo, são 22.600 vagas abertas para 31 cursos rápidos. As inscrições começaram na terça-feira, dia 19 de novembro, e devem ser feitas até o dia 1º de dezembro pelo site www.novotec.sp.gov.br. Vale ressaltar, ainda, que o período de matrículas está previsto para o mês de fevereiro de 2020, e as aulas, em março.

