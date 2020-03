Governo de São Paulo Lança Campanha em TVs em Prevenção ao Coronavírus

O Governo de São Paulo iniciou na última terça-feira, dia 3, uma ampla campanha em veículos de comunicação para conscientizar a população sobre o novo coronavírus e os cuidados necessários. Foram produzidos materiais para TV, rádio, internet e também para pontos de ônibus e painéis urbanos (mídias out-of-home). A campanha será veiculada até o final de Março em todo o Estado.

“A comunicação ajuda a serenar ânimos e informar corretamente sobre a doença e como preveni-la. Informação correta neste momento é fundamental. Uma informação incompleta pode provocar busca desenfreada pelos serviços de saúde desnecessariamente”, afirmou o Governador João Doria. A campanha poderá ser prorrogada se a necessidade for confirmada pelo Centro de Contingência do coronavírus.

A primeira exibição do vídeo aconteceu na última terça, a partir das 20h, nas principais emissoras de TV aberta. A peça conta com orientações do médico infectologista e Coordenador do Centro de Contingência do coronavírus, o médico infectologista David Uip.

A mídia de um minuto oferece orientações sobre higiene pessoal e cuidados a serem tomados no dia a dia, como quando espirrar, tossir e ter contatos pessoais. O primeiro alerta no vídeo é para o cuidado para evitar a disseminação de fake news.

Comunicação

Em 28 de fevereiro, o Governo do Estado lançou um guia digital com informações de conscientização e prevenção ao novo coronavírus. O material pode ser baixado gratuitamente por qualquer pessoa no site www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus ou via QR Code e impresso. Uma central digital de combate a fake news também conta com material para livre compartilhamento por redes sociais e serviços de mensagem, como o WhatsApp.

A produção do guia e a criação da central virtual para combate a notícias falsas foi coordenada pela Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e pelo Centro de Contingência de coronavírus. A cartilha tem versões em português, inglês, espanhol, italiano e chinês. Versões impressas serão distribuídas a pessoas que chegam ao Brasil pelo aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos, e pelo porto de Santos, o maior da América Latina.

As estações de metrô e trens da Grande São Paulo também receberão cartazes e material impresso sobre o coronavírus. O Governo de São Paulo também vai orientar municípios a disseminar o guia em postos de saúde, hospitais, escolas, terminais de ônibus e rodoviárias.

Uma série de vídeos com informações sobre o coronavírus e como a população pode colaborar para evitar a doença, além de entrevistas com especialistas, infográficos e ilustrações está disponível no canal do Governo de São Paulo no Youtube (www.youtube.com/governosp) e no hotsite www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local