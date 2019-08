Governo de São Paulo Divulga Site de Apoio a Mulheres

É com o intuito de inibir a violência contra a mulher que o Governo de São Paulo, por meio FUSSP – Fundo Social de São Paulo, reforçou a existência do site SOS Mulher. Ele tem como objetivo, também, disseminar informações sobre segurança, saúde e independência financeira para mulheres em risco de sofrer violência doméstica. O link para acessar é o www.sosmulher.sp.gov.br. “Todos os dias o site disponibiliza um vídeo informativo, gravado por especialistas, com orientações para que as mulheres saibam reconhecer, evitar e combater as principais formas de violência listadas na Lei Maria da Penha: física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. No site, as mulheres também encontrarão os endereços e telefones das delegacias da mulher, cursos profissionalizantes, hospitais e defensorias públicas do Estado”, informa a nota do Governo do Estado.

A plataforma online foi desenvolvida pela Analista de Suporte à Gestão da Prodesp, Silvia Ferreira Santos. Ela conta com um layout em formato responsivo e, conforme diz a informação, oferece uma estrutura SPA – Single-Page Application, que reúne todo o conteúdo em uma única área, facilitando a navegação de quem acessa o site pelo celular.

“O que mais me encanta nessa plataforma é que, qualquer mulher, independentemente da sua posição socioeconômica, consegue acessar dicas importantes de saúde, segurança e finanças, que podem melhorar sua qualidade de vida”, destacou a analista.

Prodesp

“A Prodesp é a empresa de Tecnologia da Informação do Governo do Estado de São Paulo. Criada em 1969, também é responsável pela gestão e operação do Programa Poupatempo, que tem 99% de aprovação dos usuários e foi eleito o ‘Melhor Serviço Público de SP’ em 2019, pelo quinto ano consecutivo. Em 2016, foi eleita a melhor empresa do segmento Indústria Digital do Brasil, no ranking Melhores & Maiores da revista Exame. Por três anos consecutivos (2016, 2017 e 2018), a empresa foi contemplada com o Destaque do Ano do Anuário Informática Hoje, na categoria ‘Prestador de Serviços para Governo (empresas de grande porte)’”, finaliza a informação.

