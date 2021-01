Governo de São Paulo Anuncia Jogos Online De Games Para Público Estudantil

O São Paulo Jogos de E-Sports é uma realização da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo com o intuito de fomentar a prática do E-Sports em nossa comunidade estudantil. A competição contará com duas modalidades (FIFA 21 e FREE FIRE) e alunos de quaisquer Instituições de Ensino (básico ou superior) do estado de São Paulo com 14 anos completos até o momento da inscrição poderão participar.

Com inscrições abertas a partir do dia 10 até 29 de janeiro pelo site https://www.spjogosdeesports.com.br/, onde também estão disponíveis o regulamento, programação e outros detalhes sobre a disputa. As competições online acontecem de 06 a 28 de fevereiro.

O campeonato é totalmente online e gratuito para todos os estudantes do estado de São Paulo acima de 14 anos. No Fifa 21, serão 128 jogadores divididos em 32 grupos de quatro jogadores, enquanto no Free Fire serão 1296 equipes (com quatro a seis participantes) em 108 grupos com grupos de 12 equipes.

Durante esse período (10/1 a 29/1), o time faz a pré-inscrição, que passa por uma análise para verificar se todos estão dentro das regras do regulamento, para somente então ser confirmada. Após este prazo, a equipe poderá verificar o status de sua inscrição no site. A MVP Network é parceira do Governo do Estado na realização dos São Paulo Jogos de e-Sports.

Ariane Pio

Da Reportagem Local