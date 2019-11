Governo Brasileiro Aumenta Preço De Apostas das Loterias Federais

Tentar a sorte para ficar milionário vai ficar mais cara no Brasil, o preço das apostas das loterias em vigor no país sofreu reajuste. A medida, autorizada pelo ministério da Economia de Jair Bolsonaro (PSL), foi publicada na edição de ontem (31) do Diário Oficial da União.

A aposta simples da Mega-Sena era de R$ 3,50-, passará a custar R$ 4,50, um aumento de 28,57%. O último aumento na Mega-Sena ocorreu em 2015, quando o valor subiu de R$ 2,50 para R$ 3,50.

A Caixa Econômica Federal, banco estatal que administra as loterias do país, será a responsável por definir a data a partir da qual os novos preços e os novos valores de premiação.

Segundo texto da portaria, o banco só poderá tabelar os novos preços após “divulgação ostensiva do novo valor, para o público em geral, com antecedência mínima de três dias úteis da data de início da referida cobrança, nos meios de comunicação televisivo, radiofônico, impresso, neste caso, em jornais e revistas de grande circulação no País, e, ainda, na Internet, em portais ou sites dedicados à divulgação de notícias e à exploração de loterias”.

A portaria também determina que o reajuste entre em vigor num domingo, feriado nacional ou data que não haja realização de sorteio. Os novos preços se referem às apostas simples ou mínimas. Já as apostas múltiplas ou combinadas devem aumentar proporcionalmente à quantidade de apostas simples ou mínimas.

A portaria, redigida pela Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, também autoriza que a Caixa reajuste os valores a partir de 2020 sem a necessidade de autorização prévia do governo, desde que os valores não superem a inflação acumulada nos 12 meses desde o último reajuste.

A medida também atingiu as loterias Lotofácil, Timemania, Dupla-Sena, Loteca, Lotogol e Lotomania. Mega-Sena: R$ 3,50 para R$ 4,50

Confira os valores de reajuste da Quina: R$ 1,50 para R$ 2,00, da Dupla-Sena: R$ 2,00 para R$ 2,50, da Lotofácil: R$ 2,00 para R$ 2,50, da Loteca: R$ 2,00 para R$ 3,00, da Lotogol: R$ 1,00 para R$ 1,50, da Lotomania: R$ 1,50 para R$ 2,50 e da Timemania: R$2,00 para R$ 3,00.

Ariane Pio

Da Reportagem Local