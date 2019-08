Governo Anuncia Medida Sobre A Antecipação De Metade Do 13º Aos Aposentados

O secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, informou na última segunda-feira (05/08) que o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória (MP) para tornar obrigatória a antecipação de metade do 13º de aposentados do INSS.

A antecipação da parcela de 50% já ocorre desde 2006 por decisão de governo, porém ainda não esta devidamente regulamentada, e que passará a ser após a publicação desta medida. Segundo Rogério Marinho, a intenção da medida anunciada é prever em lei a obrigação da antecipação do pagamento. Marinho informou ainda que o governo vai sugerir na Medida Provisória que o pagamento ocorra no mês de agosto de cada ano, como sempre foi, desde 2006. “Essa Medida Provisória permite a antecipação de 50% dos benefícios relativos a aposentadorias e pensões por todo Brasil. Esse é um ato importante porque, ao mesmo tempo em que vai alavancar a economia brasileira, são R$ 21 bilhões, também transforma uma política de governo em política de Estado”, afirmou Marinho.

De acordo com o governo federal, terão direito à antecipação: aposentados do INSS; beneficiários do auxílio-doença; beneficiários do auxílio-acidente; beneficiários do auxílio-reclusão; e beneficiários da pensão por morte. O texto da medida provisória foi publicado ontem, terça-feira (06/08) no “Diário Oficial da União”. A estimativa do governo é atender a cerca de 30 milhões de pessoas.

Um funcionário do Instituto de Seguridade Social (INSS) conta que esta medida é apenas para formalizar algo que já existe.” Esta medida que o governo publicou é apenas para regulamentar algo que já existe e é feito desde 2006. É uma formalização que torna obrigatório o adiantamento do 13° salário aos aposentados, e demais segurados do INSS. Os adiantamentos do 13° continuarão a ser feitos, como sempre. O valor é creditado no mês de agosto, e o aposentado recebe o pagamento referente a agosto, em setembro. Nada mudou”.

Medidas provisórias têm força de lei assim que publicadas no “Diário Oficial”. Tornam-se uma lei em definitivo, porém, se forem aprovadas pelo Congresso Nacional no prazo de 120 dias. Os parlamentares podem aprovar o texto como o governo enviou rejeitá-lo ou modificá-lo. A redação a ser aprovada deve ser encaminhada ao presidente da República, a quem cabe sancionar, sancionar parcialmente ou vetar. Em caso de veto, o Congresso poderá manter ou derrubar a decisão do presidente.

André Santos

Da Reportagem Local