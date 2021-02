Governo Anuncia Crédito Para Empreendedores Que Contemplam o Setor Cultural

Pacote emergencial é oferecido as empresas de diversos segmentos, entre eles o da economia criativa, que foi impactado pela pandemia de coronavírus.

Para estimular o setor cultural e diversas outras áreas, o Governo anunciou na quarta-feira (3) um pacote emergencial para apoiar os empreendedores dos 645 municípios paulistas que mais foram impactados pela pandemia do coronavírus.

Entre as novas medidas estão a liberação de R$ 125 milhões pelo Banco do Povo e pelo DesenvolveSP, a suspensão de protesto de débitos da dívida ativa e a manutenção de serviços de gás e água.

Pacote emergencial – No pacote para empreendedores com CNPJ, a taxa de juros é de 0,35% ao mês, o limite de crédito é de até R$ 21 mil e o prazo para pagamento de até 24 meses, com carência de até 60 dias para capital de giro. Já para o investimento fixo e misto, o prazo para pagamento é de até 36 meses com até 90 dias de carência. Para solicitar os financiamentos, o empresário também deverá realizar um curso de qualificação empreendedora (disponível tanto online quanto presencial, por meio do Sebrae-SP) e não ter restrições creditícias. Não é necessário apresentar avalista.

Os empreendedores podem solicitar as linhas de crédito de forma totalmente online pelo site www.bancodopovo.sp.gov.br e da Desenvolve SP:www.desenvolvesp.com.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local