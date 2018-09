Governador do Distrito 4480 está em Catanduva e Participará de Seminário

O casal governador do distrito 4480 Cícera-Luís César Rodrigues está em Catanduva e participará de seminário sobre imagem pública neste domingo (16). Durante a semana o governador visitou entidades assistidas pelos Rotarys e empresas catanduvenses. O objetivo da visita é conhecer a cidade e levar adiante os projetos e ações realizadas pelos cinco clubes existentes no município.

De acordo com o presidente do Rotary Clube de Catanduva Norte, Eder Pedro Artur Bocchini, o casal governador levará para os outros rotarianos o modelo de trabalho realizado na Cidade-Feitiço.

“Os Rotarys estão sempre envolvidos em fazer ação de solidariedade, com temas educacionais. Por meio da ajuda internacional ajudamos a Unidade de Terapia Intensiva de queimados do Padre Albino, que é referência na região, foi um trabalho belíssimo podermos ajudar essa ala que atende adultos e crianças. É um trabalho muito sério desenvolvido nos Rotarys. E o governador está conhecendo tudo isso e leva isso adiante para conversas com outros governadores. O Rotary leva isso em conversa internacional”, constata Bocchini.

O casal governador está na cidade desde segunda-feira e vai embora neste domingo após o Seminário.

“O seminário receberá representantes dos 68 rotarys e será muito importante para nos orientar sobre a imagem pública e forma correta de fazermos a divulgação dos nossos trabalhos. O governador será um dos palestrantes e virá bastante gente de fora também”, ressalta Bocchini.

O governador Luís César Rodrigues avalia como positiva as ações desenvolvidas nos clubes e garante que esse trabalho fortalece a família rotariana.

“Pude conhecer alguns pontos de trabalhos dos clubes. Um deles a Sempre Viva é presidida pela nossa companheira Sônia. Visitei os hospitais. E essa visita é importante para estimular os companheiros a continuar o vosso trabalho. O Rotary está envolvido em ações globais e estaremos levando o exemplo da cidade”, frisa Rodrigues.

Catanduva conta com cinco clubes: Rotary Clube de Catanduva, Rotary Clube de Catanduva Norte, Rotary Clube 14 de Abril, Rotaract e Interact.

Karla Sibro

