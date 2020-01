‘Gonzaga Para Crianças’ É Próxima Atração Do Cultura No Bosque

O espetáculo “Gonzaga para Crianças”, do Grupo Cabrabão de Cultura Popular, acontecerá no domingo (19) às 15h, no Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner. A entrada é gratuita para toda a família. A prefeitura ainda divulgou que segundo a previsão do tempo, no domingo a chuva promete dar uma trégua para que a atração do Cultura no Bosque possa brilhar.

A peça traz um recorte da infância do maior representante da música nordestina do Brasil. Em uma cidade pequena chamada Exú, Luiz vive com sua mãe Ana, uma mulher muito religiosa e seu pai Januário, que conserta sanfonas e é zabumbeiro. Certo dia, Luiz conhece Nazinha e se apaixona por ela enquanto aprende a tocar sanfona e lidar com as diferenças sociais entre ele e a menina que é filha de um arrogante coronel.

Com texto e direção de Rafael Back, os figurinos ficaram a cargo de Vânia dos Santos. O cenário é do próprio Grupo Cabrabão, enquanto que a direção musical será de Maju Malavaes. No elenco estão Aline Leite, Henrique Zukovski, Rafael Back e Vânia dos Santos. A musicalidade do espetáculo é composta por Carol Oliveira, Maju Malavaes, Sula Ocon e Vinícius Spina.

Antes da apresentação, a partir das 13h30, o Cultura Móvel estará estacionado no Zoo, com oficina de Pintura em Tela com as arte-educadoras Iara Rosa e Mônica Patrícia. A atividade tem como público-alvo crianças de 6 a 10 anos.

No total, são 20 vagas disponibilizadas, que seguem a ordem de chegada. A biblioteca itinerante do Cultura Móvel também marcará presença com livros para a garotada.

Iniciativa da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o projeto Cultura no Bosque tem apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.

Ariane Pio

Da Reportagem Local