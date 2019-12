Goleiro do São Paulo é Preso nos Estados Unidos Suspeito de Agredir a Mulher

O goleiro titular do São Paulo, Jean Paulo Fernandes Filho, foi preso às 9h27 de ontem, quarta-feira, nos Estados Unidos. O motivo foi que sua esposa, Milena Bemfica, o acusa de agressão por meio de vídeos publicados por ela em uma rede social em que aparece com o rosto visivelmente ferido.

De acordo com o registro feito, o policial responsável pelo caso relata que Milena disse que os dois tiveram uma discussão na madrugada de terça para quarta no quarto do hotel onde estão hospedados, em Orlando, onde passavam férias junto com as duas filhas. Ainda segundo a ocorrência, ela tentou acalmar Jean e os dois entraram no banheiro para discutir, mas uma das filhas quis ir para a cama. Então, Milena conta que o goleiro a seguiu e a puxou para uma cama próxima, subiu na esposa e desferiu três socos em seu rosto. Em seguida, teria dado mais cinco.

O caso foi registrado na Orange County Sheriff Office e está disponível sob o número 19036025, caracterizado como violência doméstica. O São Paulo, na tarde de ontem, reincidiu o contrato com o goleiro. A equipe, ainda, emitiu uma nota oficial: “O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis. Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles”.

Os vídeos já foram deletados pela mulher.

