GM Supi Vence Aberto De Xadrez Do Clube De Tênis Catanduva

No último sábado (05) foi realizado o I IRT (International Rating Tournament) de Xadrez Rápido do Clube de Tênis Catanduva. O Campeão da prova foi o Grande Mestre Internacional Luís Paulo Supi, seguido pelo Mestre Nacional Fernando Henrique Oliveira. Ambos garantiram vaga na Final do Brasileiro de Xadrez Rápido que será realizada no Rio de Janeiro em Novembro.

A prova somou pontos para o Ranking Nacional e Mundial de Xadrez Rápido e reuniu 160 jogadores de 14 municípios: Matão, Catanduva, Araçatuba, Tabapuã, Guaíra, São José do Rio Preto, Barretos, Indaiatuba, Jaboticabal, Bauru, Mirassol, Itápolis, Sabino e Araraquara.

Os três primeiros colocados das categorias Sub 8, 10, 12, 14, 16 e absoluto foram premiados com troféus e os demais jogadores com medalhas. O torneio também distribuiu R$1000,00 em prêmios para as categorias Sub 14, 16, Feminino e Absoluto.

A Arbitragem e organização esteve a cargo da Equipe Liga do Enxadrista, composta pelo Árbitro Nacional José Antonio de Sousa Junior e árbitros auxiliares: Marcelo Sousa, André Gois, Luzia Freitas, Iago Alves, Luisa Riguini, Gabriel Iolanda e Larissa Azevedo.

Confira abaixo os três primeiros colocados de cada categoria: Sub 08:

1- Davi Lucas Mello Da Silva – Lar da Criança, 2- Vinicius Leite Da Silva – Abc do Saber, 3- Pedro Garcia Pereira – Colegião. Sub 08 Fem.: 1- Antonela Trentini – Bauru, 2- Pietra Elias Botos – Colegião, 3- Luisa Centurion Ferrari – Colegião. Sub 10: 1- Luiz Miguel Mello Da Silva – Lar da Criança, 2- Rubens Bottos Neto – Colegião, 3- Luiz Felipe Mantovanelli Manfrin – Colegião. Sub 10 Fem.: 1- Jhenifer Barsotti De Souza – Catanduva, 2- Ana Clara Silva De Oliveira – Catanduva, 3- Yasmin Eduarda Dos Santos – Catanduva. Sub 12:

1- Isaac Manoel Morrison Silva – CX – Catanduva, 2- Vitor Graciano – Lar da Criança, 3- Rafael De Castro – Catanduva. Sub 12 Fem.: 1- Laura Torres Da Cruz – CX – Catanduva, 2- Pamela Gabrieli Cardoso Gomes – Catanduva, 3- Marina Dispore – Jesus Adolescente. Sub 14: 1- Breno D alkmin P. da Silva – Colegião, 2- Luan Souza Paulo – CX – Catanduva, 3- Raphael M. Pegoraro – Bauru. Sub 14 Fem.: 1- Yara Belardi Silvestre – Araçatuba, 2- Maria Eduarda Venerando – CX – Catanduva, 3- Tais Dos Santos Barcelar – Araçatuba. Sub 16: 1- Eduardo Falcao Cardoso Rodrigues – Araçatuba, 2- Caike Bruno De Sousa – Tabapuã, 3- Antonio Gabriel Ferreira Moreira – Araçatuba. Sub 16 Fem.: 1- Liara Blanco Silva – Bauru, 2- Yasmin Revejes Bovolenta – CX – Catanduva, 3- Vitoria Menezes Roque – Araçatuba.

Absoluto: 1- GM Luis Paulo Supi – S. J. Rio Preto, 2- MN Fernando Henrique Oliveira – Araçatuba, 3- Gleison Begalli Rocha – CX – Catanduva. Feminino

1- Victoria Hiorrana da S De Souza – Indaiatuba, 2- Maria Eduarda Zanatta N Lazarini – AAASDP – MED Barretos, 3- Ivone Aparecida Paulino – Araçatuba.

Ariane Pio

Da Reportagem Local