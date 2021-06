Gincana da Rede Municipal Sobre Descarte Correto de Óleo de Cozinha Terá Premiação

A semana do meio ambiente realizada em Catanduva tem ainda o engajamento para o descarte correto de óleo de cozinha usado e com isso os alunos da rede municipal deram inicio na última terça-feira, dia 1º, uma Gincana.

Com objetivo de trazer a conscientização à tona, o biólogo da SAEC, Auro Silva Garcia Filho será o responsável por apresentar os efeitos do descarte irregular de óleo de cozinha. Os estudantes terão todo o mês de junho para arrecadar a maior quantidade de óleo de cozinha para o descarte correto.

A gincana ainda terá premiação, o aluno vencedor ganhará uma bicicleta e a escola um notebook. A programação voltada à conscientização e o cuidado com a natureza é uma das ações da Semana do Meio Ambiente que trouxe uma temática que mobiliza os alunos da rede municipal.

Outro ponto importante da Gincana do Óleo de Cozinha Usado e que além de estimular as crianças a fazerem o descarte correto, a ação busca unir as famílias com essa iniciativa de bem com o meio ambiente. Para mostrar os riscos desse vilão, principalmente para as redes de esgoto. A aprendizagem será transferida aos professores e alunos, em um ciclo de conscientização.

Ariane Pio

Da Reportagem Local