Ginástica Rítmica De Catanduva Treina Para Apresentações

A equipe de ginástica rítmica de Catanduva esta a todo vapor para os ensaios, nesta semana, para as competições em Penápolis e também nas apresentações na sexta, dia 24, e no sábado, dia 25, na Festa das Nações de nossa cidade. A professora e técnica Jéssica de Lucca nos contou que as meninas estão animadas para as apresentações e o campeonato.

Em Penápolis é o segundo ano que as atletas competem e representam a cidade de Catanduva e na festa das nações já tem vários anos. A ginástica rítmica de Catanduva conta com mais de 40 ginastas sendo que todas elas são meninas, modalidade esta que aceita somente sexo feminino. A ginástica rítmica tem como complemento o ballet e usa cinco aparelhos: fita, arco, maças, corda e bola.

A professora enfatizou que de uns anos para cá, Catanduva tem conhecido bem a modalidade que antes muitos confundiam com ginástica artística, modalidade esta que desenvolve força com aparelhos de saltos. “A ginasta precisa ter graça, leveza, beleza e técnicas precisas em seus movimentos para demonstrar harmonia e entrosamento com a música e suas companheiras, num ambiente de expressão corporal contextualizada inclusive pelos sentimentos transmitidos através do corpo. Fisicamente, é função desta modalidade desenvolver o corpo em sua totalidade, por meio dos movimentos naturais aperfeiçoados pelo ritmo e pelas capacidades psicomotoras nos âmbitos físico, artístico e expressivo. Por essa reunião de característica, é chamada de desporto-arte” descreve a técnica. Jéssica finaliza que as atletas têm treinos todos os dias para se apresentarem nas Festas das Nações e que muitas meninas terão apresentação solo, já o figurino que é uma das características também do esporte arte será um show a parte, com muito brilho e luxo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local