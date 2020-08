Ginástica Artística De Catanduva Faz Carreata Para Premiação De Campeonato On-Line

Nesse tempo de pandemia, muitas atividades passaram a serem realizadas de forma on-line. Na ginastica artística de Catanduva não foi diferente, a técnica e professora, Adriana Prado e Aline Almagro optou realizar atividades através do campo virtual.

Ela conta que as crianças e adolescentes da ginastica artística não podem parar principalmente de manter o alongamento e atividades que não deixam o corpo perder a flexibilidade. Duas vezes na semana ela passa aulas on-line para os alunos dessas atividades correspondentes.

Ontem (08), academia Estrela realizou uma carreata das 9h às 10h, para entrega de medalhas para os alunos onde eles participaram de um campeonato virtual realizado pela Ginástica Artística de São Jose do Rio Preto, outra cidade que também estava convidada era a de Penápolis para esses jogos virtuais que ocorreu durante a semana passada. O festival contou com 70 atletas, de 05 a 14 anos de idade. Catanduva foi a cidade com mais atletas participantes, 38 atletas. Os atletas tinham prazo para enviar o vídeo com a série obrigatória.

Para a professora e técnica ter este tipo de atividade é fundamental para fazer com que a criança saia da rotina de aulas on-line da escola, além de proporcionar uma aproximação entre os participantes mesmo que no ambiente virtual.

Adriana ressaltou que a carreata foi feita com toda segurança, os pais levando os filhos dentro do carro, onde passavam e elas entregavam as medalhas seguindo o criterioso método de segurança, uso de álcool em gel e máscara. “Eu quero agradecer aos pais e alunos e também aos novos amigos da Ginastica Artística da cidade de Rio Preto e Penápolis por pelo convite deste evento, espero que logo tudo isso passe e voltamos a nossas atividades com muita cambalhota, saltos e campeonatos presenciais” finalizou a professora.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook