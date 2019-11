Ginástica Artística Confirma Favoritismo Nos Abertos

Catanduva define resultados nos Jogos Abertos do Interior 2019. A delegação da cidade conseguiu posição importante nas provas de ginástica artística e confirmou o favoritismo entre as equipes na modalidade. O evento esportivo é realizado em Marília.

No masculino, os atletas ficaram em 6º lugar na classificação geral divulgada ao final das provas nesta segunda-feira, dia 18. Essa foi a primeira edição em que a equipe esteve na primeira divisão, que reúne a elite da modalidade. Eles competiram contra a equipe de São Caetano que teve o campeão de argolas Arthur Zanetti – campeão olímpico e mundial. Além disso, passaram por todos os aparelhos: solo, paralelas simétrica, cavalo com alças, argolas, barra fixa e salto sobre a mesa.

Enquanto isso, o elenco feminino de Catanduva garantiu a 5ª posição na classificação. Elas também deixaram sua marca em todos os aparelhos: solo, trave de equilíbrio, salto sobre a mesa e paralelas Assimétricas.

Ao todo, 16 atletas compõem o elenco de Catanduva na ginástica artística. Participam do feminino as atletas: Lorena Souza ,Naiane de Oliveira, Agatha Frigerio, Herlane Souza, Gabrielly Mendes, Joyce Portugal, Julia Stela ,Elis de Matos. Do outro lado estão os ginastas: Jonathan Matosinho, Riuston Moreira, Carlos Adriano Moreira, Gustavo da Costa, Hélio Souza, Daniel Souza, Lucas Oba, Alysson Gomes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local