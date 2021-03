Ginásio Anuar Pachá Passa Por Vistoria Para Receber Jogos da Liga de Basquete Feminino

A diretoria do Bax Catanduva recebeu o gerente técnico da Liga de Basquete Feminino (LBF), Carlos Renato dos Santos, para vistoria e liberação do Ginásio Municipal Anuar Pachá para os jogos da competição nacional.

Para isso, todo o espaço foi preparado para simulação de um jogo, na tarde de quarta-feira, 03 de março: iluminação, montagem de prismas, banco de reservas, mesas de estatísticas, delegado e imprensa. Foram testados os cronômetros, internet e conferidos os vestiários, além do piso e medidas da quadra. O secretário de Esportes, Lazer e Turismo de Catanduva, Marco Braga, acompanhou a visita técnica e informou que qualquer adequação exigida pela Liga será atendida em tempo hábil. “Vamos fazer tudo para que o ginásio esteja pronto, caso a vistoria aponte alguma irregularidade, para a estreia das meninas em casa. Estamos nos esforçando para entregar o que há de melhor. Já fizemos a nova pintura, reformamos o vestiário”, explica o secretário.

Segundo o gerente técnico da LBF, todos os ginásios que receberão jogos da Liga estão passando por vistoria; um procedimento padrão da entidade. “Não será liberado qualquer local que coloque em risco as atletas. A segurança está em primeiro lugar”, afirma Renatinho, como é mais conhecido.

Ele aproveitou para bater um papo com a comissão técnica e jogadoras, esclarecendo dúvidas. “Foi um momento tenso porque, afinal, é dia de vistoria, né? Mas foi um encontro proveitoso para todos nós”, diz a presidente do Bax, Natália Burian.

A estreia do Bax Catanduva será na próxima segunda-feira, 08 de março, Dia Internacional da Mulher, em partida contra o Vera Cruz Campinas, na casa do adversário, com transmissão pela TV Cultura, ao vivo, às 19 horas.