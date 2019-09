“Gibi Nossa Turma” Feito Pelo Artista Dotta Ganha Placa Do YouTube

Na semana passada, Jonathas Dotta ganhou uma placa de mais de 100 mil inscritos em seu canal do Youtube pela sua animação que conta a estória de uma turminha bem arteira “Gibi Nossa Turma”. A artista disse que está feliz é fruto de um trabalho de 22 anos de carreira.

O artista catanduvense sempre teve como hobby os desenhos. Aos 17 anos começou a trabalhar em uma gráfica e teve a ideia de unir o que gostava com o novo trabalho, começou a fazer gibi de uma estória em quadrinho.

Ele lembra que na época, em 1996, não conseguia imprimir o gibi, pois a gráfica só rodada mediante pagamento adiantado. “Lembro que saia com um esboço do gibi dentro de uma pastinha e rodava a cidade inteira nos comércios oferecendo e apresentando o material para que eles me anunciassem seu comércio nos rodapés do gibi e com esse investimento eu pagava a gráfica” explica Dotta.

O artista contou que é imensamente agradecido aos comerciantes, pois muitos deles acreditavam no seu talento e pagavam os anúncios sem duvidar de que o gibi ia ser lançado e por muito tempo foi assim.

Os personagens foram criados quando ainda estudava no Barão do Rio Branco, na 5ª série. então ele atribui os personagens como rotina que ele e colegas da época vivenciavam. O gibi segundo Jonathas é feito para toda família com estórias divertidas, não tem intuito de corrigir ou educar, pois o foco é a diversão.

Depois de alguns anos o gibi já saiu esporadicamente em algumas cidades da região Itajobi, Santa Adélia, Ariranha, Pindorama, Salto e até Indaiatuba, mas a Catanduva é constante a circulação.

Com o aumento de fãs e tecnologia, o sonho do cartunista cresceu e tomaram às redes sociais. Depois de 22 anos, Gibi Nossa Turma chegou ao You Tube e um fato curioso é que os dois filhos do artista dublam alguns personagens e assim o gibi saltou para desenho animado graças às novas tecnologias. E assim, muitos outros cartunistas e desenhistas começaram a entrar em contato trocando experiências.

“Estou muito feliz por essa conquista para quem sabe sonhar nunca é demais e trabalhando com honestidade se conquista meu próximo sonho é fundar uma escola de desenho aqui em Catanduva para passar toda a minha experiência e até montar um estúdio de animação” finaliza o cartunista.

Ariane Pio

Da Reportagem Local