Gestores Públicos Discutem a Nova Lei de Licitações e Contratos de 26 a 29 de Abril

Será realizado de 26 a 29 de abril, de modo on-line, o Congresso Nacional de Licitações e Contratos (CON Brasil).

O evento irá discutir a consolidação normativa trazida pela Nova Lei de Licitações e Contratos, seus princípios e diretrizes; perspectiva geral sob a nova lei de licitações e contratos; os contratos administrativos na nova lei; a implantação da nova lei e contratos nos estados e municípios; a atuação do órgão de assessoramento jurídico na nova lei; um olhar mais detalhado para o novo diálogo competitivo; o planejamento da contratação sob a égide da nova lei; o processamento da licitação no novo marco legal de contratações; e as contratações de obras e serviços de engenharia.

Organizado pela CON Treinamentos, o Congresso tem como público-alvo especialistas em licitações e contratos, além de gestores e fiscais de contratos; membros de comissões de licitação; procuradores e advogados públicos; pregoeiros e comissões de apoio ao pregoeiro; advogados; auditores; servidores de órgãos de controle interno e externo; gestores públicos em geral; servidores em geral que atuam nos processos de licitações públicas; ordenadores de despesa; auditores e servidores dos Tribunais de Contas e do Controle Interno; membros dos Ministérios Públicos e Magistrados; servidores dos órgãos jurídicos; e prefeitos e servidores das prefeituras municipais.

Entre os participantes estão André Baeta, engenheiro e auditor do Tribunal de Contas da União (TCU); Hamilton Bonatto, engenheiro e procurador do Estado do Paraná; Karine Lilian de Souza Costa Machado, advogada e auditora do TCU; Benjamin Zymler, ministro do TCU; o advogado Luciano Elias Reis, doutor em Direito Econômico e em Direito Administrativo e autor de vários livros; Rafael Sérgio de Oliveira, especialista em Direito Público, e Fabrício Motta, conselheiro do TCMGO.

De acordo com o auditor do TCU, Rafael Jardim, também painelista do evento, “o Congresso será tanto uma oportunidade para apresentar as novidades trazidas pela Nova Lei de Licitações e Contratos como discutir os impactos dessas novidades no dia a dia dos gestores públicos que militam com licitações e contratos e mesmo na jurisprudência então constituída sobre o assunto”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local