Gestão De Rede Social Lidera Lista De Profissão Do Futuro

Para quem gosta de ficar o dia todo mexendo em redes sociais e quer ainda ganhar dinheiro com isso, gestão de mídias sociais está na lista das 15 profissões que estão em alta para 2020, além disso, é a profissão que lidera o ranking.

Segundo o levantamento da rede social de negócios LinkedIn, a procura pela ocupação cresceu em média 122% ao ano entre 2015 e 2019. O cargo de assistente de mídias sociais também entrou no rol, com alta anual de 60%.

A profissão surgiu com a popularização das redes sociais, o que aconteceu com maior intensidade nos anos 2010, informou a plataforma. Por isso, não há um curso ou faculdade definitiva para a área, de como se capacitar para atuar. Possivelmente, os especialistas, afirmam que a melhor opção é fazer um curso superior de Marketing Digital ou Comunicação.

Para os profissionais que estão começando na área, uma boa forma de conseguir experiência é a partir de trabalhos voluntários. Assim como o setor privado, organizações beneficentes estão apostando nas redes para prosperar.

Além das profissões ligadas a mídias sociais, a lista conta com seis outras ocupações na área de tecnologia e computação – engenharia de cibersegurança e cientista de dados, por exemplo. Essas áreas também devem ser profissões do futuro e quem domar e segui-las pode faturar muito.

Ariane Pio

Da Reportagem Local