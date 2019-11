Geladeira Literária É Instalada No Terminal Urbano Com Propósito De Incentivar A Leitura

A leitura sendo tratada como uma importante ferramenta na busca pelo conhecimento. É com esse intuito, o de incentivar ainda mais a procura por livros, que a Geladeira Literária foi instalada no Terminal Urbano Gerson Gabas, na última quinta-feira, dia 14. O equipamento possui cerca de 200 livros que já podem ser retirados pelos cidadãos para leitura gratuita.

“O objetivo do projeto ‘Fast Book’ é fomentar o hábito da leitura entre os catanduvenses das mais variadas faixas etárias, inclusive os estudantes que frequentam o local. A escolha pelo Terminal Urbano foi estratégica, já que conta com fluxo intenso de pessoas que passam e aguardam pelo transporte coletivo. A ideia é que esse tempo de espera seja preenchido com uma boa leitura”, diz a nota oficial enviada ao O Regional.

A fim de atrair cada vez mais o público, os temas escolhidos para o projeto são diversos. A Geladeira Literária contará com uma fase de teste, em que ficará disponível por 90 dias de análise sobre a adesão da população ao projeto.

“Como é gratuito, os moradores têm total liberdade para escolher o livro de preferência. Mas atenção: para garantir que cada vez mais pessoas compartilhem a mesma história, é necessário devolver cada obra após a leitura. Com isso, a Geladeira Literária permanecerá sempre cheia e garantirá vida longa ao projeto. Também é possível fazer a doação de novos conteúdos e obras”, ressalta a informação, falando a respeito da responsabilidade que cada cidadão tem com os livros que escolher.

O projeto educativo e cultural será desenvolvido por uma empresa privada de cartuchos e toners, que atendeu a um chamado público feito pela Prefeitura catanduvense.

Da Reportagem LocaL