Geekie Anuncia Evento Gratuito de Educação Voltado a Escolas Particulares de Ensino Básico

O Circuito Geekie contará, na programação, com mais de 30 horas de formações pedagógicas práticas e palestras para escolas voltadas à educação básica. O objetivo é auxiliar a comunidade escolar brasileira a se aprimorar e a requalificar os conhecimentos e as experiências de aprendizagem. As palestras e formações acontecerão entre 25 de março e 17 de junho; inscrições gratuitas pelo site: http://os.geeki.es/Circuito_Geekie.

O cenário atual exigiu dos educadores, nas mais diversas posições hierárquicas na escola, uma readequação de práticas pedagógicas e estratégias de ensino. Dos profissionais da gestão aos professores, todos os educadores se depararam com inúmeros desafios.

Neste cenário, aprimorar e requalificar os conhecimentos se tornou uma prática fundamental para manter o engajamento de estudantes e a confiança das famílias. Para colaborar com as comunidades escolares do Ensino Básico, a Geekie criou o Circuito Geekie, um evento on-line sobre educação e inovação. Com a expertise de atuar há 10 anos com a personalização da aprendizagem e inteligência de dados, a equipe da edtech reuniu um time de especialistas, internos e externos, para debater os caminhos e as possibilidades da educação ativa, personalizada, conectada e visível. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site http://os.geeki.es/Circuito_Geekie.

Serão mais de 30 horas de informações qualificadas e conectadas com as demandas educacionais do século XXI, a chamada Nova Era da Educação, que requer abordagens mais conectadas, ativas, visíveis e personalizadas para as escolas de hoje e do futuro. A Geekie – idealizadora do Circuito Geekie – é uma empresa pioneira em educação personalizada que usa inteligência de dados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local