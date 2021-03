GCM Recupera Material de Iluminação Furtado na Rua 7 De Setembro

Furto de iluminação foi registrada no (14), a GCM Guarda Civil Municipal recuperou o material A ocorrência de furto foi na Rua 7 de Setembro. A intervenção ocorreu depois que a fiação no canteiro central foi furtada e deixou o trecho no escuro.

Segundo informações da GCM, um guarda de folga passava pela rodovia “Marcílio Dias Pereira” avistou dois indivíduos em uma motocicleta furtando os fios da iluminação pública.

O guarda então acompanhou os ladrões até um ferro velho que fica nas proximidades mas que estava fechado. Ao notarem a aproximação do GCM, empreenderam fuga. Todas as viaturas disponíveis foram acionadas, porém, os indivíduos conseguiram fugir na motocicleta, que teve sua identificação flagrada.

Com a ação bem sucedida da Guarda Municipal, o serviço de reinstalação dos fios foi realizada na terça feira (23) e a entrada de Catanduva, voltou a ficar iluminada. O Prefeito Osvaldo compareceu no local para conferir o serviço executado pela Secretaria de Obras, por meio do setor de elétrica. Na ocasião, cerca de 40 metros de cabo 26 milímetros, instalados no canteiro central da rua, haviam sido furtados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local