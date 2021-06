GCM Recebe Denúncia de Aglomeração e Detém Dono de Bar Com Arma e Minuções

A GCM, Guarda Civil Municipal, deteve o dono de bar por posse ilegal de arma de fogo. Ainda as informações da guarda foi que com ele foram apreendidos revólver calibre 22 municiado, um simulacro de pistola, dois potes com skank, cigarros sem nota fiscal, munições intactas e deflagradas e dinheiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda recebeu denúncia de aglomeração no bar, localizado no Jardim Augusta.

No local, a equipe suspeitou da conduta do proprietário e fez buscas no estabelecimento e se deparou com os materiais ilícitos.

Diante do flagrante, a GCM prendeu o suspeito. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu á disposição da Justiça e irá responder a processo por disseminar doença infecto contagiosa, posse ilegal de arma de foo, tráfico de drogas e descaminho.

Ariane Pio

Da Reportagem Local