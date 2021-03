GCM Realiza Resgate de Animal Com Sinais de Maus-Tratos no Jardim Alpino

A Guarda Civil Municipal (GCM) liderou uma operação que terminou no resgate de uma vaca com sinais de maus tratos na tarde do último domingo, dia 28.

A equipe chegou ao local, uma área de pastagem, no Jardim Alpino, por meio de denúncia. No local, os guardas, junto à equipe da Secretaria Municipal de Trânsito (STU), se depararam com o animal debilitado e com ferimento. O bovino foi recolhido ao Recinto de Exposições, onde passou por avaliação da veterinária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e permanecerá sob cuidados.

O responsável pelo animal foi identificado.

Boletim de ocorrência foi elaborado e será encaminhado ao Mi- nistério Público/Meio Ambiente para as providências.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local