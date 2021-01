GCM Realiza Patrulhamento E Flagra Bares Em Desacordo Com Normas Da Pandemia

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Catanduva intensificou o patrulhamento e flagrou estabelecimentos funcionando em desacordo com as normas sanitárias, na noite da ultima quarta-feira, (20).

Em divulgação do balanço da Guarda aponta que sete bares vistoriados não cumpriam os protocolos gerais e restrições, da fase Laranja do Plano São Paulo, que constam no decreto municipal 7614, de 19 de janeiro de 2.021. De acordo com as normas, os bares são obrigados a atender apenas por delivery. Os restaurantes podem funcionar com 40% de sua capacidade e ate às 20 horas. Diferentemente do verificado na fiscalização.

O patrulhamento foi direcionado por meio de denúncias recebidas pelo telefone da GCM – 153. Nos locais, as equipes conferiram os alvarás de funcionamento. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram notificados e suas condutas relatadas em boletim de ocorrência da Guarda. Os documentos contam com fotos feitas nos locais e serão encaminhados para a Vigilância Sanitária e ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Ariane Pio

Da Reportagem Local