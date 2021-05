GCM Realiza Instrução Com Participação de Guarda Municipais de Cidades Vizinhas

AA Guarda Civil Municipal de Catanduva realizou na manhã de sexta-feira, dia 14 um evento para demonstração de equipamentos utilizados na guarda. Na ocasião, o Prefeito Padre Osvaldo visitou o local e foi recebido pelo comandante da GCM, Cláudio Pereira. A ação visou a demonstração do uso de armas não letais da Condor, itens que a empresa distribui para as Guardas Municipais.

Os guardas obtiveram conhecimento nas áreas teórica, aplicado na Base da GCM e prática, com a experiência no barracão do IBC. Dentre os procedimentos, foi feita apresentação de armas de efeito moral, gás lacrimogênio e choque. A apresentação foi conduzida pelo Coronel Padulla e pelo Coronel Soares.

A demonstração contou com a participação das Guardas Municipais de Tabapuã, Palmares Paulista e Monte Alto.

“Contamos com um efetivo empenhado no que faz. A GCM presta serviço importante e essencial à Catanduva. Todo conhecimento adquirido refletirá em mais segurança à comunidade”, ressalta Padre Osvaldo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local