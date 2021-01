GCM Realiza Apreensões de Drogas e um Deles Prende Detento da “Saidinha”

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Catanduva efetuou flagrante de tráfico de drogas no Gabriel Hernandes. Ao todo, foram apreendidos 40 pinos contendo cocaína, 40 pinos contendo crack e 33 invólucros de maconha. A maior parte da droga estava em um beco, alvo de varredura, local em que foram vistos dois jovens, um de 19 e outro de 25 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe fazia patrulhamento no bairro, quando se deparou com os envolvidos em atitude suspeita. Eles foram submetidos à busca pessoal e portavam entorpecentes.

Diante dos fatos, ambos foram levados ao Plantão Policial, onde foi registrada ocorrência de tráfico de drogas. Um deles acabou detido e encaminhado á cadeia do município. O outro foi ouvido, liberado e responderá a processo por porte de entorpecente.

Outra ação da GCM foi na terça-feira (05) onde deteve um jovem, de 27 anos, na condição de foragido do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Valparaíso. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe fazia patrulhamento, quando viu o jovem, com outro rapaz, próximo ao ponto de taxistas, no Terminal Rodoviário.

Com a aproximação da viatura, eles correram, mas um foi alcançado. Durante a fuga, o jovem dispensou um papelote contendo maconha em um vaso de flor na rodoviária.

Na abordagem, os guardas apuraram que o jovem deveria ter se apresentado à unidade prisional no final da tarde. Ao ser questionado, ele disse que havia deixado Rio Preto com destino a Valparaíso e alegou que, por não ter documento com foto, não conseguiu embarcar no ônibus. Diante disso, pegou carona em um trem de carga e veio parar em Catanduva, com destino a Ariranha. Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado ao Plantão Policial e demonstrou desejo de retornar à penitenciária. Ele estava com o documento da saidinha em mão e foi levado à cadeia do município, onde permanecerá de forma provisória, até a sua transferência ao CPP de Valparaíso.

Ariane Pio

Da Reportagem Local