GCM Participa Do Primeiro Curso De Patrulhamento Tático Municipal

A GCM de Catanduva participou do primeiro curso de patrulhamento tático Municípal ministrado pelos instrutores Fabio Marques e Subinspetor Madeira Marques nos dias 28 e 29 de novembro, na cidade de Monte Alto.

Para as quatro vagas disponibilizadas foram enviados os inspetores da GCM Fábio Dassena, Gustavo Costa Soares e os GCMs terceira classe Jeferson Henrique Rodrigues e Osmar Dias Tomaz Junior. Foram ministradas técnicas e táticas para atuar em diversas situações de risco, dentre elas: conduta de patrulhamento em local de alto risco; técnicas e táticas de combate urbano; uso de cobertura e abrigo; tomadas de ambientes (básico CQB); combate em baixa luminosidade; procedimentos de contra emboscada a bordo de veículos de patrulha; dentre outras matérias.

Além de Catanduva, participaram do curso integrantes das Guardas Municipais das cidades de Ibaté, Monte Alto, Guaíra, Bebedouro e Itapevi. A capacitação será repassada pelos formandos ao restante da tropa, deixando todos prontos a agirem em situações de alto risco.

Ariane Pio

Da Reportagem Local