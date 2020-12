GCM Intervém E Impede Tentativa De Suicídio Em Pontilhão Anuar Pachá

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Catanduva conseguiu impedir uma tentativa de suicídio no pontilhão Anuar Pachá, por volta de 22h na terça-feira, (08). A equipe seguia em patrulhamento com a viatura nas proximidades, em virtude da “Operação Natal”, quando se deparou com o homem em situação de risco. Ele já estava com o corpo do lado de fora do gradil.

De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas se aproximaram e tentaram convencer o autor a não saltar. Até que, em determinado momento, o GCM conseguiu conter o homem, que foi imobilizado e levado a local seguro. O Samu foi acionado para prestar os primeiros socorros e encaminhou o munícipe ao Hospital Padre Albino, devido ao quadro de transtornos mentais.

Já ontem (10) a Polícia Militar recebeu um chamado informando sobre um homem ter sido encontrado morto em sua residência. A companheira foi quem o encontrou já sem vida. O caso aconteceu na parte da manhã. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou o óbito. As causas da morte serão apuradas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local