GCM Intensifica Fiscalização em Festas Clandestinas Que Quebram Regras Sobre Aglomerações

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Catanduva intensificou a fiscalização contra festas clandestinas na quarentena. As denúncias são recebidas em maior proporção aos finais de semana.

Treze ocorrências foram registradas nas últimas semanas. Esse tipo de evento com aglomeração descumpre medida sanitária em vigor, que tem o objetivo de evitar a propagação do novo vírus. Nos casos alvos de averiguação, a Guarda acabou com os eventos.

Os canais utilizados para o contato entre a GCM e a comunidade são: Disque Denúncia – 153 e Ouvidoria da Prefeitura (via Aplicativo ou por telefone 0800-7729152). Outros casos vieram à tona durante patrulhamento de rotina.

Parte das abordagens, até o momento, resultou em flagrantes de festas de aniversário entre famílias e amigos. Uma delas foi registrada no Parque Iracema. No local, os guardas se depararam com uma comemoração que reunia cerca de 50 pessoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao ser questionada sobre o movimento, a moradora alegou que organizou o evento via WhatsApp e não sabia que o convite pudesse atrair tanta gente. A festividade foi encerrada.

Situação semelhante foi flagrada no Parque José Cury, onde estavam cerca de 30 pessoas comemorando aniversário infantil. Os participantes acataram o pedido e interromperam a festa.

A atuação da GCM é sempre iniciada com orientações. Posteriormente, as respectivas notificações são remetidas aos órgãos de fiscalização. A Vigilância Sanitária dá suporte ao trabalho e abre processos administrativos, dependendo da irregularidade. Os casos são passíveis de multa, se houver reincidência.

Balanço – De acordo com levantamento da GCM, já foram registradas 76 ocorrências referentes à Codiv-19, em Catanduva. Ao todo, 611 estabelecimentos comerciais foram averiguados após denúncias de irregularidades, como aglomeração ou funcionamento de pontos que deveriam estar fechados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

