GCM Intensifica Fiscalização e Barra Festas Clandestinas no Fim de Semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva intensificou a fiscalização para coibir aglomeração, no final de semana. Por consequência, todas as festas clandestinas, marcadas para sexta-feira, sábado e domingo, foram canceladas. Anúncios nas redes sociais davam conta de baladas, cujos responsáveis se manifestaram por cancelar os eventos, em virtude das restrições da pandemia da Covid-19. Em alguns casos, há informações de que festas desse tipo foram transferidas para outras cidades, onde a GCM de Catanduva não atua. Por meio de denúncias, os guardas tiveram atuação focada em bairros, que concentram áreas de lazer, para evitar qualquer irregularidade. “Esse é o resultado alcançado pela GCM com um trabalho focado. Todos os bairros que possuem chácaras ou áreas de lazer foram fiscalizados. Jardim Oriental, Jardim dos Coqueiros, Glorias V e VI, áreas próximas ao Jardim Europa, Morada dos Executivos, Alto da Boa Vista I e II, todos foram alvo de fiscalização da GCM. O resultado só poderia ser esse”, destaca o comandante da GCM, Cláudio Pereira.

A festa realizada no Armazém do Café, autorizada, foi duplamente fiscalizada, tanto no início quanto no decorrer. Todas as fotos e boletins de ocorrência serão encaminhados para a Vigilância Sanitária e Ministério Publico.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local