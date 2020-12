GCM Impede Tentativas De Suicídio do Mesmo Homem

Um caso de tentativa de suicídio foi registrado na manhã de domingo, (27). A GCM (Guarda Civil Municipal) de Catanduva obteve êxito ao impedir que um homem, de 31 anos, tirasse a própria vida. A equipe teve de intervir por, pelo menos três vezes, para evitar a tentativa de suicídio. De acordo com o boletim de ocorrência, um guarda de folga conseguiu conter o homem que ameaçava se jogar do viaduto Miguel Pachá, região central da cidade. Apesar disso, o GCM acionou a equipe de plantão para acompanhamento. Foi verificado que o homem seguiu pela Rua São Paulo até a passarela Francisco Nogueira. Em nova tentativa de pular, os guardas iniciaram a negociação, até que, conseguiram afastá-lo do local de risco.

Em seguida, o homem se deslocou sentido ao pontilhão da Rua 7 de Setembro, mas foi impedido pelos guardas a acessar o local. Apreensivo, ele correu rumo à passarela, novamente, e acabou imobilizado.

O Samu foi acionado e encaminhou o homem ao Hospital Padre Albino para atendimento médico. Viaturas da Polícia Militar deram apoio à ocorrência.

Ariane Pio

Da Reportagem Local