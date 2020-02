GCM Flagra Venda de Entorpecente no Residencial Esplanada

Na noite do último domingo, 16 de Fevereiro, a Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou uma negociação de compra e venda de entorpecente no Residencial Esplanada. Os guardas faziam patrulhamento de rotina, quando se depararam com uma jovem, de 19 anos, e um adolescente, de 17 anos, comercializando drogas para dois homens que estavam em um carro, próximo à entrada dos predinhos.

Na abordagem, com a jovem foram pegos 24 pinos contendo cocaína. Já o menor estava com dois pinos do mesmo entorpecente e outros dois contendo crack. A equipe fez uma varredura nas imediações e localizou, debaixo de um carro no estacionamento, 20 pinos com crack, cinco contendo cocaína e um invólucro de maconha.

Os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial. A jovem foi enquadrada por tráfico e associação ao tráfico e acabou recolhida à cadeia de Santa Adélia.

O adolescente, que estava acompanhado da mãe durante a elaboração da ocorrência, foi apreendido por ato infracional/tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Os dois homens que estavam no carro no momento da abordagem foram ouvidos e liberados. Eles vão responder a processo por porte de drogas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local